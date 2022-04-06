الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

الأربعاء، 06-04-2022 10:30 ص

تدهور مركبة على الطريق الصحراوي

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن مدى الرؤية الأفقية واضحة تماما ضمن اختصاص الطريق الصحراوي، وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض خماسيني اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وأضاف أن حركة السير الصباحية انسيابية، وهنالك نشاط ملحوظ للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة، وجميع الطرق سالكة ولا يوجد عوائق مرورية تذكر.
وأشار إلى تدهور مركبة على الطريق الصحراوي الساعة 8:30 صباحا، وتم العمل على رفع العوائق عن الشارع العام، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.


وبيّن أن معظم حوادث السير التي يتم التعامل معها من قبل الدوريات الخارجية تكون ما بعد ساعات الظهر، وما قبل ساعات الإفطار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1999

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

0L5A1068

1095 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

140228

ضبط 820 متسولا الشهر الماضي

1000_bcd62f4d8a

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

دار-مسنين-19-1200x675

إلحاق 10 مسنين بدور رعاية لكبار السن آذار الماضي

أخبار متعلقة
الدوريات الخارجية 2

انقلاب وتدهور مركبة شحن على الطريق الصحراوي - صورة

ملابس

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

وزارة الخارجية

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

133716Image1-1180x677_d

الصحة: 95% نسبة توافر الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية

وزارة الخارجية

الخارجية: 50 أردنياً مع عائلاتهم قرروا التريث قبل مغادرة أوكرانيا

عرباي حلوة

الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين