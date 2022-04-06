الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن مدى الرؤية الأفقية واضحة تماما ضمن اختصاص الطريق الصحراوي، وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض خماسيني اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



وأضاف أن حركة السير الصباحية انسيابية، وهنالك نشاط ملحوظ للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة، وجميع الطرق سالكة ولا يوجد عوائق مرورية تذكر.

وأشار إلى تدهور مركبة على الطريق الصحراوي الساعة 8:30 صباحا، وتم العمل على رفع العوائق عن الشارع العام، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.



وبيّن أن معظم حوادث السير التي يتم التعامل معها من قبل الدوريات الخارجية تكون ما بعد ساعات الظهر، وما قبل ساعات الإفطار.

