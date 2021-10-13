الصحافة القطرية: الأردن وقطر في خندق واحد أكثر من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري - حفلت الصحافة القطرية الصادرة اليوم بالكثير من المقالات والتحليل والإشادة الواسعة بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى قطر، والمباحثات البناءة التي عقدها جلالة الملك مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

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وتصدرت الزيارة الملكية إلى الدوحة العنوان الرئيس لصحف الراية والوطن والعرب ولوسيل والشرق الصادرة اليوم.



والتي خصصت مساحات واسعة وصفحات عديدة للحديث عن أهمية التنسيق الأردني القطري في المجالات كافة، وانعكاساته الإيجابية على قضايا المنطقة، وأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والمستوى المتطور الذي بلغته اليوم في جميع المجالات.

المصدر: بترا