تربية البادية الشمالية الغربية تستكمل استعداداتها لامتحانات الدورة الشتوية التكميلية

الوكيل الإخباري - قالت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية لينا الزعبي، إن المديرية أنجزت الإجراءات اللازمة لإجراء امتحان الدورة الشتوية التكميلية لشهادة الثانوية العامة التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

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وأضافت أنه تم تجهيز 23 قاعة بواقع 13 قاعة للإناث و10 قاعات للذكور ضمن 9 مراكز امتحان موزعة على مختلف أنحاء اللواء، مشيرة إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للدورة الشتوية بلغ 2241 طالبا وطالبة، منهم 954 من طلبة مخيم الزعتري موزعين على مدرستي سعود القاضي الثانوية للبنين ورابعة العدوية الأساسية المختلطة.



وأشارت الزعبي إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية تفقدية لتلك المراكز والتي تم تزويدها بوسائل التدفئة المناسبة وكافة المستلزمات الأخرى لتوفير أجواء مناسبة تمكن الطلبة من التقدم للدورة الامتحانية بيسر وسهولة.