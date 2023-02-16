تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء الجيزة، اليوم الخميس، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في جامعة الإسراء، برعاية مندوب متصرف لواء الجيزة الدكتور ثامر الدغمي.



وقال مدير تربية لواء الجيزة، الدكتور جمال الحناوي، نحتفل اليوم بعيد ميلاد القائد، إذ مرت 61 عاماً مليئة بمفردات التقدم والازدهار ومفعمة بمعالم النهضة والعمران، ونحن في هذا المقام لابد من الحديث عن ما شهده الأردن من تطورات وإنجازات كبيرة لمسها أبناء المجتمع الأردني كافة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

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