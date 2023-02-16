الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعدل أسس النجاح والرسوب في صفوف

صدور إرادتان ملكيتان بالوريكات وأبو دية

اتفاقية تعاون بين "إقليم البترا" و"الملكية الأردنية"

تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

المكتبة الوطنية تختتم برنامجها التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة

تفاصيل الجلسة الأولى في قضية فساد في أموال الأيتام بـ30 ألف دينار

وزير السياحة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق

المعهد الملكي يحتفي بأسبوع الوئام

بشرى سارة لعشاق البيتزا في الأردن

الخميس، 16-02-2023 06:16 م

تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

2202215234554367924005


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء الجيزة، اليوم الخميس، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في جامعة الإسراء، برعاية مندوب متصرف لواء الجيزة الدكتور ثامر الدغمي.

وقال مدير تربية لواء الجيزة، الدكتور جمال الحناوي، نحتفل اليوم بعيد ميلاد القائد، إذ مرت 61 عاماً مليئة بمفردات التقدم والازدهار ومفعمة بمعالم النهضة والعمران، ونحن في هذا المقام لابد من الحديث عن ما شهده الأردن من تطورات وإنجازات كبيرة لمسها أبناء المجتمع الأردني كافة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202331105938255403066

اتفاقية تعاون بين "إقليم البترا" و"الملكية الأردنية"

1120222094240622747245

المكتبة الوطنية تختتم برنامجها التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة

1

تفاصيل الجلسة الأولى في قضية فساد في أموال الأيتام بـ30 ألف دينار

w

وزير السياحة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي

w

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق

w

المعهد الملكي يحتفي بأسبوع الوئام

أخبار متعلقة
540c0028-cdce-414e-b16d-cde76bd2fc5b

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقائمين على المستشفى الميداني بتركيا

OfficialHM

الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين : أفخر كثيرا حينما أرى أمثالكم

666

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية

303A5A06-5518-40F7-9166-2E1D065179DB

الملك : ضرورة تسريع إجراءات تشجيع الاستثمار بالتنقيب عن المعادن

Fo17l97XgAAFmaZ (1)

الملك يزور كتيبة التدخل السريع/91 - صور

وزارة التربية والتعليم

تربية عجلون تطلق فعاليات مبادرة تحدي القراءة العربي السابع