تربية الطيبة والوسطية تناقش تطبيق البرنامج العلاجي لدعم تعلم الطلبة

الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع بمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية غربي إربد، اليوم الأربعاء، سبل تطبيق البرنامج العلاجي الوطني لدعم تعلم الطلبة، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ بهدف الاستجابة للفاقد التعليمي.



وأشار مدير التربية يونس الخطايبة، خلال الاجتماع الذي ضم المشرفين التربويين ومديري الشؤون التعليمية والإدارية ورؤساء الأقسام المعنية، إلى أهمية دعم التدخلات العلاجية ودمجها في الخطط التطويرية من خلال مجال التعلم والتعليم في خطة المدارس؛ بهدف تجويد مخرجاتها لتكون على قدر عال من الكفاية لتمكن الطلبة من استرداد الفاقد التعليمي خلال جائحة كورونا.

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