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الخميس، 04-11-2021 09:41 م

تربية القصر تطلق فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء القصر اليوم الخميس في مدرسة مغير الثانوية الشاملة للبنات فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية في دورتها الـ 16 للعام الدراسي 2021/2022.

وأكد مدير التربية الدكتور حسين الدغيمات الذي رعى فعاليات إطلاق الجائزة على أهمية الجائزة وانعكاساتها الإيجابية على المشاركين فيها لافتا إلى أن الجائزة تهدف إلى بناء الثقة بالنفس لدى الطلبة وتعزيزها، وتشجيع المنافسة، والتحدي مع الذات وتكوين ثقافة صحية رياضية وغذائية، وممارسة الأنشطة الرياضية على نحو طوعي منتظم ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة والكشف عن قدراتهم الخاصة والاستعدادات والمهارات الكامنة لديهم وتنميتها و تحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم لديهم من خلال دمجهم بالبرنامج، والوقاية من أمراض العصر المختلفة واستثمار وقت الفراغ على نحو إيجابي.

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