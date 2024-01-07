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الأحد، 07-01-2024 06:45 م

تربية بصيرا تكرم المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

التربية-بصدد-فتح-الباب-أمام-التعليم-الإضافي-لتعيين-6-آلاف-معلم_كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - كرم مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي للعام 2023- 2024.

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وأشار الشقيرات إلى المستويات الإحترافية في التصوير التي عكست مدى الوعي بمبادرة "لمدرستي انتمي"، لافتاً إلى الجهود المبذولة على المستويات كافة، بما فيها المستوى الفني لدعم قيم المبادرة في مدارس اللواء، وتطبيقها على أرض الواقع بما ينسجم مع سياسة وزارة التربية والتعليم.

 

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