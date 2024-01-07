تربية بصيرا تكرم المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

الوكيل الاخباري - كرم مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي للعام 2023- 2024.

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وأشار الشقيرات إلى المستويات الإحترافية في التصوير التي عكست مدى الوعي بمبادرة "لمدرستي انتمي"، لافتاً إلى الجهود المبذولة على المستويات كافة، بما فيها المستوى الفني لدعم قيم المبادرة في مدارس اللواء، وتطبيقها على أرض الواقع بما ينسجم مع سياسة وزارة التربية والتعليم.