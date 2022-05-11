تربية بصيرا تنظم سباق اختراق الضاحية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا بالتشارك مع نادي القادسية الرياضي ، بطولة لسباق اختراق الضاحية للمرحلتين الاساسية والدنيا للطلبة الذكور، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.



وفي نهاية مراحل السباق الذي انطلق اليوم من مدرسة الرشادية الثانوية للبنين في منطقة القادسية، كرم مساعد متصرف لواء بصيرا واصف العكايلة ومدير التربية التعليم بالوكالة سالم الرفوع الفائزين في السباق الذي جاء بإشراف قسم النشاطات التربوية وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية .

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