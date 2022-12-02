تربية عجلون تؤكد جاهزيتها لعقد الدورة التكميلية للتوجيهي



الوكيل الاخباري - استكملت مديرية تربية محافظة عجلون استعداداتها لعقد الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العام، وفق ما أعلنه مدير التربية الدكتور فيصل الهواري .



وقال الدكتور الهواري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم التأكيد على توفير المستلزمات والاحتياجات داخل القاعات والبيئة الملائمة للطلبة للتقدم للامتحان بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 3355 طالبا وطالبة موزعين على 38 قاعة، إضافة إلى 12 مركزا للامتحانات ومركزين لتصحيح المباحث .

اضافة اعلان