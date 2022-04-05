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الثلاثاء، 05-04-2022 08:42 م

تربية قصبة الكرك تبحث أهمية التعليم الدامج

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - بحثت مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الثلاثاء، أهمية التعليم الدامج بالمرحلة المقبلة، بحضور مدير الشؤون الفنية والتعليمية سامر المجالي ومدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الطراونة وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية وفريق التعليم الدامج (GIZ).

وأكد المجالي أهمية التعليم الدامج بالمرحلة المقبلة لتأمين وضمان حق جميع الأطفال والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعلم بمدارسهم النظامية وصولا إلى تقديم تعليم نوعي لجميع الطلبة، والاطلاع على الحاجات الفعلية للمدارس التي تساعد في انجاح هذا البرنامج.

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