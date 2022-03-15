التربية: طرح عطاءات لبناء مدارس في عدد من المحافظات

الوكيل الاخباري - أعلنت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة نجوى القبيلات، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة طرحت عطاءات لبناء مدارس في عدد من محافظات المملكة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على نظام "الكادا" الدامج بين ذوي الإعاقة والطلبة.



وقالت القبيلات، خلال جولتها على عدد من مدارس ألوية بني عبيد والرمثا وقصبة اربد، إنه جرى إنشاء 4 مدارس جديدة في لواء بني عبيد، تم استلام اثنتين منها، والأخريين قيد التسليم، مؤكدة أن الأولية مستقبلا ستكون لبناء مدارس دامجة على نظام الكادا.



والتقت القبيلات عددا من المعلمات والطالبات في مدراس اللواء ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي، حيث تم عرض أول قصة نجاح لمهندسة أردنية تختص بصناعة هياكل السيارات، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح أخرى.



وأشارت القبيلات إلى أن اللقاء جاء بهدف توعية الطالبات بأهمية الاختيار المناسب لدراسة المسارات في الثانوية العامة.



وحثت الطالبات على اختيار مساقات تعليمية ومهنية تمكنهن من بناء مستقبلهم.

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