ترجيح إعلان موعد افتتاح تلفريك عجلون بعد عيد الفطر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجحت مصادر مطلعة تحديد موعد للإعلان عن افتتاح مشروع تلفريك عجلون بعد عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن افتتاح المشروع سيكون برعاية ملكية وفي حفل كبير يتناسب مع حجم المشروع وأهميته للسياحة في الأردن.



وأضافت أنه تم استكمال كافة أعمال البنية التحتية للمشروع وبنسبة 100%، وجرى استقطاب الكوادر البشرية التي ستعمل فيه بالإضافة إلى تأهيل شبكة الطرق المؤدية إلى موقع المشروع.



يشار إلى أن عدد كبائن تلفريك عجلون تبلغ 40 عربة على طول 2.5 كيلومتر وعلى محطتين، والرحلة الواحدة عبره تستغرق نحو 12 دقيقة يتمتع خلالها الركاب الذين قد يصل عددهم إلى 8 في الكابينة الواحدة بالمناظر الطبيعية المطلة على غابات اشتفينا وقلعة عجلون.



ويعد مشروع تلفريك عجلون أول مشروع بالمنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية في عام 2009، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار.

