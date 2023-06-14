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الأربعاء، 14-06-2023 12:44 م

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

البلقاء


الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس في عدد من كليات الجامعة بعد أن تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .

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حيث قرر مجلس العمداء ترقية:
الدكتور إسحاق محمود الشعار من كلية الأعمال تخصص الإدارة إلى رتبة أستاذ 


الدكتور أنس جبر رصرص من كلية العلوم تخصص الكيمياء العضوية إلى رتبة أستاذ مشارك


الدكتور أحمد عبدالله الجراح من كلية عجلون الجامعية تخصص علم الحاسوب إلى رتبة أستاذ مشارك 


الدكتور عمر تيسير العبيدات من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص الفيزياء إلى رتبة أستاذ مشارك 


الدكتور إبراهيم عطا يوسف سلمان من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص الهندسة الكيميائية إلى رتبة أستاذ مشارك 


 




 

 


 

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