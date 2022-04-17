تزيين شوارع ومباني لواء الطيبة بمناسبة يوم العلم



الوكيل الاخباري - ازدانت شوارع لواء الطيبة وميادينه ومبانيه ومؤسساته العامة والخاصة بالأعلام الأردنية اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني .



وقال رئيس بلدية الطيبة لؤي بني عمر لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ، إن جميع المباني ازدانت بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك في اطار احتفالات اللواء بيوم العلم الذي يمثل رمزاً للاعتزاز بالدولة الأردنية والوحدة الوطنية .

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