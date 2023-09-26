تسجيل أقصر فترة استشفاء بعد عملية استئصال قولون في الحسين الطبية

الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي متخصص من وحدة جراحة القولون والمستقيم في مدينة الحسين الطبية برئاسة رئيس اختصاص جراحة القولون العقيد الطبيب احمد عريقات، بإجراء عملية استئصال للقولون السيني باستخدام المنظار لمريض يعاني من ورم سرطاني في القولون، وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في جراحة القولون مما أسهم في تقليل مدة التعافي التي لم تتجاوز الـ 24 ساعة.

اضافة اعلان



وقال رئيس اختصاص جراحة القولون العقيد الطبيب احمد عريقات عبر صفحة الفيسبوك للخدمات الطبية إن متوسط مدة مكوث المريض في المستشفى لمثل هذه الحالات تتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام في معظم المراكز الجراحية العالمية.



وأضاف عريقات أن وحدة جراحة القولون في مدينة الحسين الطبية تعتبر المركز الرئيسي لتحويل حالات أورام القولون والمستقيم والحوض المعقدة حيث يتم إجراء العمليات الجراحية كاملا بواسطة المنظار مما يسهل على المرضى مرحلة الاستشفاء ما بعد العملية، ويقلل مدة مكوث المرضى في المستشفى مما ينعكس على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في الخدمات الطبية الملكية.



يشار إلى أن وحدة جراحة القولون والمستقيم في مدينة الحسين الطبية تعتبر مركز تدريبي معتمد لأطباء جراحة القولون في المملكة.

