تسجيل 437 اصابة بالحمى المالطية في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - أوضحت الأرقام الرسمية، أن عدد إصابات مرض الحمى المالطية التي سجلت في الأردن العام الماضي بلغت 437 اصابة.

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ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" سُجل 6912 اصابة بمرض الجدري المائي.



وسُجل 368 اصابة بمرض التهاب السحايا غير الوبائي، وتم تسجيل 3 حالات بمرض التهاب الكبد نوع "ب" و(38) اصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نوع "أ".



وبحسب الأرقام سُجل 4 إصابات بمرض حمى التيفوئيد، و 18 إصابة بمرض الإسهال الدموي الحاد "الزحار"، وسُجل 120 اصابة بمرض التدرن الرئوي والجراحي.