تسليم بطاقات الصراف الآلي لمستحقي المعونة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أن الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية حصلت على بطاقات الصراف الآلي.

اضافة اعلان

وأشار صوالحة الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" إلى أن كافة الأسر استلمت البطاقات سوى 400 أسرة ، وتابع" سيتم إصدار بطاقات لها خلال الأسبوعين القادمين ".

وبين أنه تم صرف بطاقات الصراف الآلي لـ(80) ألف أسرة ، لافتا أن الإجراء يأتي من أجل تسهيل عملية استلام المخصصات المالية للأسر المستحقة، توفيراً للوقت والجهد .