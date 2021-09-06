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الإثنين، 06-09-2021 12:50 م

تسليم بطاقات الصراف الآلي لمستحقي المعونة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أن الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية حصلت على بطاقات الصراف الآلي.

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وأشار صوالحة الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" إلى أن كافة الأسر استلمت البطاقات سوى 400 أسرة ، وتابع" سيتم إصدار بطاقات لها خلال الأسبوعين القادمين ".

 

وبين أنه تم صرف بطاقات الصراف الآلي لـ(80) ألف أسرة ، لافتا أن الإجراء يأتي من أجل تسهيل عملية استلام المخصصات المالية للأسر المستحقة، توفيراً للوقت والجهد .

 

 

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