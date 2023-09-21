هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية أنه قد تم البت في طلبات الانتقال من تخصص الى تخصص أدنى داخل الجامعة.

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ودعا الطلبة الذين تقدموا بطلبات الانتقال، تعبئة " نموذج احتساب مواد سبق للطالب دراستها داخل الجامعة " والتي تتناسب مع خطته الجديدة، وأن يقوم بإرساله إلى مسجل كليته الجديدة من خلال مراجعة مسجل الكلية المعني. (رابط)



ونوه أن يتم تعبئة النموذج بدءاً من صباح يوم الأحد 24/9/2023 وفي موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 5/10/2023 وتسليمه لمسجل الكلية للتخصص الجديد، وبغير ذلك يُعتبر الطالب مستنكفاً عن الانتقال و طلبه لاغياً و يبقى الطالب في تخصصه الحالي.



ولفت أنه يشترط للطلبة المنتقلين الى كلية علوم الرياضة إجراء الفحص الطبي في عيادة الطلبة لاستكمال إجراءات الانتقال، و سيحدد لهم موعد هذا الفحص لاحقا وعلى الطالب الذي يدرس على حساب جهات باعثة (مكرمة جيش، مكرمة معلمين ) فقط، مراجعة هذه الجهات للحصول على موافقتهم على طلب الانتقال.



وأكد أنه سيتم مساء اليوم الخميس 21/9/2023 إرسال نصية للطالب الذي تمت الموافقة على انتقاله للتخصص الجديد.

