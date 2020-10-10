‫تصريحات حول انتقال كورونا بالاردن تُلهب مواقع التواصل الإجتماعي



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية اليوم في تصريحات الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات يوم امس حول انتقال فيروس كورونا الى المياه الجوفية.عبيدات قال " بأنه يعتقد عبيدات أن الفيروس لا ينتقل من المتوفى بكورونا إلى من يقوم بعملية الدفن في حال التزامهم بإجراءات السلامة العامة، مبينا أن بعض التقارير والدراسات تشير الى أن الفيروس قد ينتقل الى المياه الجوفية" .ولفت إلى أن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة ستعيد دراسة بروتوكول دفن موتى كورونا خلال الأسبوع القادم بما يتناسب مع الدلائل العلمية، مؤكدا ضرورة وجود توصية واضحة في البروتوكول.