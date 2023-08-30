تصريحات هامة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية

الوكيل الاخباري-

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أكد رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، الأربعاء، الحرص على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لمبدأ الشفافية والمكاشفة.وقال الناصر، خلال اجتماعه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، إن ديوان الخدمة يعمل على إنجاز خطط خارطة طريق تحديث القطاع العام، رغم أعباء وضغوط إجراءات التوظيف التي يعمل عليها، مشيرا إن إلى الديوان يعمل على إنجاز مشاريع حيوية منها استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية.وأكد أن مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية، يعد إنجازا وطنيا، مبينا أنه سيكون ركيزة لتطوير إدارة الموارد البشرية، وتحديث القطاع العام وتحسين مدخلاته، والمبنية لأول مرة على أساس الكفايات الوظيفة.وأشار الناصر إلى أن هناك ممكنات وفرص نجاح لخارطة تحديث القطاع العام تجعل جهود التطوير تمتاز عن سابقاتها، في مقدمتها الإرادة السياسة القوية الداعمة لبرنامج التحديث الثلاثة، والتكاملية والتناغم بين مساري التحديث الاقتصادي والإداري من حيث التوجهات العامة والأطر الزمنية.وأشار إلى المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ زار سموه معهد الإدارة العامة، وأكد أهمية تدريب وتأهيل الموظفين، بما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية للأجهزة الحكومية.وبين الناصر، أن الجهاز الحكومي فتي ومؤهل علميا، إذ أن أكثر من نصف العاملين فيه أعمارهم دون 40 عاما، 70% منهم جامعيون وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الإدارة الحكومية، وبالتالي فإن قدرته على التعلم والتطور عالية.وبحثت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال زيارتها ديوان الخدمة المدنية، عدة قضايا تمحورت حول دور الديوان بعد تحوله إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وآلية الامتحان التنافسي والتعيين.