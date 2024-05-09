أوقاف الزرقاء تحتفل بيوم العمال

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف الزرقاء، اليوم الخميس في المركز الثقافي التابع لجامع العرب في الزرقاء، بمناسبة يوم العمال.

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وتحدث مدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة، بحضور محافظ الزرقاء حسن الجبور، ومفتي الزرقاء الدكتور سعيد فرحان، عن مكانة العمل والعمال في الإسلام.



واستشهد بآيات وأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء حول فضل العمل والإخلاص فيه، مشيرًا إلى تزامن الاحتفال به مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي.



وأشار إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بالعمل والعمال، كونهم يمثلون اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي تعد فرصة حقيقية لإظهار أعمالنا وأن نكون قدوة للآخرين.



وكرم محافظ الزرقاء، عددا من عمال الوطن تقديرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل وتعاونهم مع أبناء المجتمع المحلي.



بدورهم، أكد العمال المكرمون، أن التكريم يعد دافعًا لهم للبذل والعطاء والإخلاص والتفاني من أجل الوطن والقيادة الهاشمية، مثلما أكد مساعد مدير الأوقاف الدكتور رائد الشوابكة الذي أدار فقرات الاحتفال إلى أن في العمل اقتداء بالأنبياء والمرسلين، فجميع الأنبياء كانوا أصحاب حرف، كما أن الاحتفال بيوم العمال سنة حسنة.



وحضر الاحتفال، عدد من ممثلي بلديات الزرقاء والهاشمية والظليل والحلابات والأزرق وأعضاء من مجلس المحافظة، وممثل شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور أنس الخلايلة وجمع من الأمة والوعاظ وممثلو المجتمع المحلي.