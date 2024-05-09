كاتب سعودي: الملك عبدالله الثاني وراء وقف شحنة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري - كشف الباحث في شؤون الشرق الأوسط الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة تزامنت مع إعلان إسرائيل نيتها دخول رفح وبدء التحركات العسكرية فيها.

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وقال الخميس في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، إن جلالة الملك استثمر هذه الزيارة لصالح الضغط على تل أبيب عبر واشنطن، لافتا إلى أن إيقاف شحنة الأسلحة لإسرائيل لم يكن قرارا أمريكياً سهلا ولا هو ذاتي وإنما كان نتيجة لجهود دبلوماسية مهمة.

وأضاف أنه كان لجلالة الملك -الذي لا يحب الاستعراض ولا تسجيل المواقف- خلال زيارته لأمريكا دورا مهما للغاية برغم ما يقوله المثبطون الحاقدون، مشيرا إلى أنه كان له تأثير واضح في الاستدارة الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بمد إسرائيل بشحنات الأسلحة.