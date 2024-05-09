الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 09-05-2024 09:11 م

الأمن يوضح حول النقاط المرورية

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام أن نظام النقاط المرورية ركز على المخالفات الخطرة والتي تم تحديدها بــ31 بند مخالفة لكل منها نقاطا من نقطة إلى 6 نقاط حسب جسامة المخالفة.

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وقالت المديرية، اليوم الخميس، إن أبرز تلك المخالفات الخطرة هي تجاوز الإشارة المرورية حمراء والضبط بشكلٍ وجاهي وقيادة المركبة بدون لوحات والقيادة تحت تأثير الكحول حيث يتم احتساب 6 نقاط في حق السائق والعديد من المخالفات المرورية المختلفة.

 

وأضافت أن 96.2% من الحوادث المرورية خلال العام 2023 سببها العنصر البشري، مشيرة إلى أن وقوع 170 ألف حادث مروري خلال عام 2023 داخل المملكة نتج عنها 560 حالة وفاة و826 إصابة بليغة، وبكلفة بلغت 321 مليون دينار. 


وبينت أن الهدف الأسمى للأمن العام هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكل الجهود والإجراءات المتخذة هي لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المجتمع.

وتابعت المديرية أن انخفاض مؤشر الحوادث المرورية، وارتفاع نسبة الالتزام بعد تطبيق معدل قانون السير، واستحداث مساق خاص للسلامة المرورية يدرس في 9 جامعات. 


 




 

 


 

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