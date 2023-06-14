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الأربعاء، 14-06-2023 01:47 م

مدير الأمن العام يؤكد أهمية دور الشرطة النسائية

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الوكيل الإخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أن الشرطة النسائية في الأردن تمثل تاريخاً شاهداً على قدرة المرأة الأردنية على النهوض بواجباتها ومساهمتها مع زملائها في تعزيز الأمن والاستقرار.اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى قيادة الشرطة النسائية ولقائه مرتباتها، أن مديرية الأمن العام داعمة للدور الحيوي والمهم الذي تقدّمه الشرطة النسائية في مختلف مجالات العمل الإداري والعملياتي، لافتاً إلى ضرورة استثمار هذه الجهود والطاقات من خلال خطط تنظيمية وعملياتية تحقق الأهداف بأفضل السبل الممكنة.

وأشار إلى أن الشرطة النسائية في الأردن كانت سباقة في مجال العمل الأمني، وقدمت عملاً نموذجياً مكّنها من ارتقاء مكانة متميزة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال عملها في قوات حفظ السلام والمهام الدولية التي أثبتت من خلالها قدراتها، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل النشميات لخدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على أمن المجتمع بكفاءة وحرفية.

واستمع مدير الأمن العام، إلى إيجاز قدمته قائد الشرطة النسائية أوضحت خلاله أهم الواجبات المنفذة، والخطط والإجراءات المتبعة للارتقاء بأداء العاملات في الشرطة النسائية في مواقع عملهن.

 




 

 


 

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