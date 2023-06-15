مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج مستجدّي ضباط الصف الجامعيين

الوكيل الإخباري -

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رعى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم، حفل تخريج دورة مستجدي ضباط الصف الجامعيين، والتي عُقدت لدى مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية.وابتدأ الحفل بالسلام الملكي، واستعرض راعي الحفل طابور الخريجين، والذي تقدم من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي، مجسّدين صور التميز والاحتراف، ومظهرين العزم على بذل العطاء لأداء واجباتهم المستقبلية في شتى تشكيلات مديرية الأمن العاموأكد آمر المدينة التدريبية خلال كلمة ألقاها، أن مديرية الأمن العام مستمرة في استراتيجيتها التدريبية لتمكين الخريجين، وتأهيلهم للعمل في ميادين الشرف والبطولة، لافتاً أن هذه الدورة التي تزامن حفل تخريجها مع المناسبات الوطنية العزيزة، اتّبعت نهجاً تدريبياً حديثاً لتطوير العنصر البشري وفقاً لأفضل الأساليب والممارسات، ومواكبة الاحتياجات الوظيفية في مديرية الأمن العام.وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكلة إليهم بكل أمانة، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيز أو تمييز.وتلقى الخريجون تدريباً متخصصاً لإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، ومساقات متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، ومهارات الاتصال، وغيرها من المناهج التدريبية، ضمن إستراتيجية تدريبية حديثة ومتكاملة، لتكون هذه الكوكبة مسلّحة بالعلم والمعرفة في جميع المجالات، وقادرة على التعامل مع المعطيات الأمنية المعاصرة.وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام وزَّع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها .