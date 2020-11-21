السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

السبت، 21-11-2020 11:17 ص

تصريح صادم للجنة الأوبئة حول الحظر الشامل

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6


الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أسامة أبو عطا، إن عدد حالات الاصابة غير المكتشفة بفيروس كورونا تجاوز مليون اصابة في الأردن.

وأضاف أبو عطا، أن الحظر الكامل لن يكون إلا إذا شهدنا انهيارا للقطاع الصحي، مستدركا أن الأرقام تؤكد بأننا لم نقترب منه ،حيث أن نسبة الاشغال في المستشفيات لم تتجاوز (55-60)%، فيما نسبة اشغال أجهزة التنفس حوالي (35%).

اضافة اعلان

واعتبر أبو عطا في تصريحات صحفية، أن موضوع الحظر الشامل الكامل انتهى، مما له من آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة، ولا أحد يريد الحظر الشامل.


وأوضح أن الحظر تأخير للمشكلة وليس حلا لها وحتى الحظر ليوم واحد (الجمعة) عليه نقاش طويل.


وأشار أبو عطا، إلى أن 90 بالمئة من حالات الاصابة بفيروس كورونا تكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة جدا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قروض

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

19

تربية قصبة الكرك تعلق الدوام بمدرسة المنشية

6a8b2d96e2d3af39086a4d8d76d99935

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

920202692251437043381

المعاني يعيد تفعيل حسابه على تويتر

6202015144128418898366

شويكة: تلقيت العلاج من فيروس كورونا بالمنزل

253116

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أخبار متعلقة
c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

انتهاء حظر التجول الشامل وبدء الحظر الجزئي

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

لجنة الأوبئة: سيتم فرض الحظر الشامل في هذه الحالة

99

الحكومة تنفي فرض حظر تجول شامل لمدة يومين

1586286688595

المستثنون من الحظر الشامل - أسماء

32020121363154568573

لجنة الأوبئة: نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90%

8a2e9096-67b8-4963-961c-9b1cbabf2bb7

لجنة الأوبئة: ساعات حظر التجول مرشحة للزيادة