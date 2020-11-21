تصريح صادم للجنة الأوبئة حول الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أسامة أبو عطا، إن عدد حالات الاصابة غير المكتشفة بفيروس كورونا تجاوز مليون اصابة في الأردن.



وأضاف أبو عطا، أن الحظر الكامل لن يكون إلا إذا شهدنا انهيارا للقطاع الصحي، مستدركا أن الأرقام تؤكد بأننا لم نقترب منه ،حيث أن نسبة الاشغال في المستشفيات لم تتجاوز (55-60)%، فيما نسبة اشغال أجهزة التنفس حوالي (35%).

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واعتبر أبو عطا في تصريحات صحفية، أن موضوع الحظر الشامل الكامل انتهى، مما له من آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة، ولا أحد يريد الحظر الشامل.



وأوضح أن الحظر تأخير للمشكلة وليس حلا لها وحتى الحظر ليوم واحد (الجمعة) عليه نقاش طويل.



وأشار أبو عطا، إلى أن 90 بالمئة من حالات الاصابة بفيروس كورونا تكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة جدا.



