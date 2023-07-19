تصنيف جديد .. الجواز الأردني يسمح بدخول 53 دولة بدون تأشيرة

الوكيل الاخباري - تمكنت سنغافورة من اعتلاء قمة تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية، وأزاحت اليابان التي ظلت في المركز الأول طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث يمكن لمواطني سنغافورة زيارة 193 وجهة في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة، بينما جاء بلدان عربيان بأسفل القائمة.



حسب تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية الجديد في مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، فبعد أن سيطرت آسيا على صدارة القائمة لسنوات، فيما صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني، مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة بدون تأشيرة مسبقة.



بينما جاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة بتصنيف أقوى جوازات السفر العالمية، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة بدون "فيزا".



فيما حلّت دول الدنمارك وأيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني (188 دولة)، وبعدها بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ187 وجهة، وفقاً لمعطيات الشركة.



كما تأتي كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة، التي تراجعت بمرتبتين بـ184 وجهة، بعد أن كانت تتصدر اللائحة عام 2014، وبعدهما كل من لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا بـ183 وجهة، تليهما إستونيا ثم أيسلندا بـ182.



حسب تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية الجديد، جاءت أفغانستان والعراق وسوريا في آخر ترتيب المؤشر، كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر الأولى بدخول 27 بلداً فقط دون تأشيرة.



ويتيح جواز السفر العراقي إمكانية دخول 29 بلداً فقط من دون "فيزا"، وقبلها سوريا بـ30 وجهة.



فيما تواصل الإمارات تصدّر قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلداً بدون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بإجمالي 103 وجهات، ثم الكويت بـ99 وجهة.



بينما حلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً في مؤشر جوازات السفر بمجموع 88 وجهة، تليها سلطة عمان بـ85 وجهة، ثم السعودية بـ83 وجهة. وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربياً بإجمالي (71) وجهة، وبعدها المغرب بـ(67) وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ(54).



كما يسمح جواز السفر الأردني بدخول 53 بلداً، وبعدها السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ(43)، ليبيا (41)، فلسطين (38)، الصومال واليمن بـ(35).

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