تضامن: 10 إجراءات مقترحة لوقف جرائم قتل النساء والفتيات

الوكيل الاخباري- في إحدى القضايا التي صدر حكم فيها من محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية خلال شهر تموز 2020، كان الزوج على علاقة بزميلة عمل، وعلمت الزوجة وأخبرته ووعدها بإنهاء العلاقة، إلا أن الخلافات استمرت في آخر 4 سنوات من زواج دام 16 عاماً ومارس الزوج أشكال مختلفة من العنف على زوجته، فرفعت قضية تفريق وطالبها بإسقاط الدعوى والعودة الى بيت الزوجية، ففعلت ذلك إلا أنه أقدم على قتلها رمياً بالرصاص للتخلص منها. فحتى عندما يكون الزوج على علاقة خارج إطار الزوجية فإن الزوجة تدفع ثمن ذلك عنفاً وقتلاً!!



وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، تحمل حملة عام 2021 شعارين الأول "العنف الأسري وعالم العمل" والثاني "إنهاء قتل النساء".



ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم 1/12/2021 شهد الأردن وقوع 15 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 16 أنثى وفقاً لرصد "تضامن" لوسائل الإعلام المختلفة. كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد الى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 إمرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.



وتقترح "تضامن" 10 إجراءات من أجل الحد و/أو إنهاء جرائم القتل ضد النساء والفتيات خاصة جرائم القتل الأسرية، وهي:



1- عدم الاستهانة بالعنف البسيط ضد النساء والفتيات فقد يؤدي الى جرائم قتل لهن





2-عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات





3- تقديم المزيد من خدمات الارشاد للناجيات من العنف خاصة الخدمات الالكترونية



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4- التوسع في إنشاء دور إيواء النساء والفتيات المعرضات للخطر





5- إنهاء توقيف النساء والفتيات إدارياً





6- رفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء والفتيات





7-جمع وتحليل ونشر المعلومات والإحصاءات الوطنية حول العنف ضد النساء والفتيات





8- إلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل الأسرية ضد النساء والفتيات والأطفال





9- زيادة خيارات وفرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري





10-ضمان عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات من العقاب