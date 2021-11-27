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السبت، 27-11-2021 08:09 م

إطلاق الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس لعام 2021

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، إطلاق الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس تحت عنوان "معاً لإنهاء العنف السياسي ضد النساء في المجالين العام والسياسي - لها مكان ومكانة".

وألقت بني مصطفى كلمة خلال حفل إطلاق الحملة، التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" بدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن وبلان انترناشونال، أكدت فيها مشاركة العالم اليوم موقفه في مواجهة العنف ضد المرأة في حملة الـ 16 يوما، داعية إلى تكثيف الجهود لتعزيز حماية المرأة وحفظ حقها بالحياة والعيش بكرامة.

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