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الأربعاء، 15-12-2021 08:47 ص

تطعيم ٣٧ ألف طالب بلقاح كورونا عند انتهاء الامتحانات النهائية

طلبة


الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن سيتم تطعيم ٣٧ ألف من طلبة المدارس بلقاح كورونا عند الانتهاء من الامتحانات النهائية وذلك بموافقة أولياء الأمور.

وأضاف البلبيسي اليوم الأربعاء خلال تصريحات صحفية أنه تم إيقاف حملات التطعيم لطلبة المدارس خلال فترة الامتحانات.

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ونوه إن "اللجنة الوطنية للأوبئة أوصت بإعطاء مطاعيم كورونا للفئة العمرية من 5- 11 عاما للراغبين بذلك بدون أي إلزام من أي جهة".


وكانت وزارة التربية والتعليم و بالتعاون مع وزارة الصحة أطلقت حملة التطعيم لطلبة المدارس مع موافقة أولياء أمور الطلبة على ذلك.

 




 

 


 

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