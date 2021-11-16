التربية : لا تغيير على إجراءات المدارس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أنه لا تغيير على الإجراءات داخل المدارس أو على البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل التربية مع تزايد نسبة إصابات كورونا في المملكة .وشدد المساعفة اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري " على استمرارية التعليم الوجاهي في المدارس منوها أن أي مدرسة أو شعبة صفية تصل نسبة الإصابات بها إلى 10% تحول إلى التعليم عن بُعد.وسجلت المملكة أمس الإثنين 3441 حالة و 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 7.26 .وكان وزير الداخلية مازن الفراية قرر منع إقامة بيوت العزاء نهائيا ومنع إقامة حفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة، بالإضافة إلى متابعة المصابين و المحجورين داخل منازلهم.