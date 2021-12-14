تطوير المشاريع توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروع التنمية الريفية

الوكيل الإخباري- على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الذي عقد مساء أمس في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وقع المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد ثلاث اتفاقيات للشراكة في تنفيذ نشاطات هذا المشروع مع كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث وقعتها نيابة عن المؤسسة المدير العام المهندسة عبير الزهير و اتفاقية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية الذي يرأسه الدكتور نزار حداد إضافة الى اتفاقية أخرى مع الجمعية الاردنية لمصدري الخضار والفواكه وقعها السيد زهير جويحان مدير الجمعية.

اضافة اعلان



ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية قد حصلت مؤخراً على تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بحوالي 12.5 مليون يورو لمشروع التنمية الاقتصادية الريفية للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحسين فرص الحصول على تمويل في المناطق الريفية وخلق فرص عمل بالاضافة الى توفير بيئة مناسبة لتطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها التقنية وتنافسية منتجاتها.



ومن جهته أعرب السيد زهير جويحان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع كبرى تساعد المنتجين والمصدرين خاصة من المناطق الريفية والزراعية على تطوير منتوجاتهم فنيا خاصة وأن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي تقود هذه الشراكة لديها من الخبرة المحلية والدولية والامكانيات الادارية والفنية ما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة في تطوير المشاريع الحديثة والصغيرة وفتح فرص تسويقية جديدة لها.