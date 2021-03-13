السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
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تعديل ساعات الحظر الليلي يدخل حيز التنفيذ

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السبت، 13-03-2021 01:08 ص

نتيجة للوضع الوبائي

تعديل ساعات الحظر الليلي يدخل حيز التنفيذ

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - يدخل القرار الحكومي بشأن زيادة ساعات الحظر الجزئي اليومي، حيز التنفيذ اليوم السبت .

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جاء ذلك ، وفق ما أعلنته الحكومة ، على ضوء ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث يبدأ الحظر الجزئي الليلي للافراد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا اعتبارا من نهاية اليوم السبت .

 

وتقوم الحكومة بدراسة مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، بعد العمل بقرارات جديدة.

 

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