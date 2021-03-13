تعديل ساعات الحظر الليلي يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - يدخل القرار الحكومي بشأن زيادة ساعات الحظر الجزئي اليومي، حيز التنفيذ اليوم السبت .
جاء ذلك ، وفق ما أعلنته الحكومة ، على ضوء ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث يبدأ الحظر الجزئي الليلي للافراد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا اعتبارا من نهاية اليوم السبت .
وتقوم الحكومة بدراسة مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، بعد العمل بقرارات جديدة.
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