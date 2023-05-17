الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

الأربعاء، 17-05-2023 03:13 م

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

347229502_1903146136744863_7464211433356515577_n


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، والحاصلين على وثيقة سفر أجنبية عن احدى الدول الاوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو استراليا، وللرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة في بيان لها ان الآلية كما يلي: 

أولا:  آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية:
- يتقدم المواطن السوري المقيم في احدى الدول الأوروبية بطلب للسماح له بالدخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (انقر هنا ) مرفق به الوثائق التالية :


1_صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .


2_صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر .


3_تعبئة النموذج على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.


- متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10ايام عمل).


- كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر أياب و ذهاب .

ثانيا: آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقه سفر اجنبية بما فيها الصادرة عن احدى الدول الأوروبية او الولايات المتحدة الامريكيه او كندا او استراليا:

يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر اجنبية بطلب تاشيرة دخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (انقر هنا )مرفق الوثائق التالية :

1_ صورة عن وثيقة السفر الاجنبية ساريه المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر

2_ صورة عن جواز سفره السوري (ان وجد )

3_تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقه السفر .

- متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-1ايام عمل).

- كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر اياب و ذهاب.

ثالثا : الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا واستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لا يحتاجون الى موافقة مسبقة لدخول البلد الا في حالة واحدة ٫ اذا كان المعني  كان  لاجئا في الأردن وغادر اراضي المملكة الى دولة اخرى فانه يحتاج الى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الالكترونية لوزارة الداخلية ( انقر هنا ) مرفق به الوثائق التالية:

1_صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر .


2_ صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه باحدى هذه الدول ساريه المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر. 


3_تعبئة النموذج على الموقع الكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.


-  متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من ( 7 _ 10 أيام عمل)


-  كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر أياب وذهاب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328132833760613222

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة ٢

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

1684330232846

الشبول يترأس اجتماع فريق متابعة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

6464d19f4ff41

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

25

طرح وثائق تنفيذ مشروع تزويد مدينتي الروضة والموقر الصناعيتين بالغاز الطبيعي

5202314164159982523957

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

أخبار متعلقة
63819237053202700648

اللواء الركن الحنيطي يرعى اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الأردنية - الأمريكية

644154f6c7a73

انتهاء مهلة لتقديم ملفات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

JUvwKKHVsaPePh448eSXlqIlyF4p71xhM5NNCv6e

قبيل العيد.. شخص يقتل آخر طعناً في مخيم عزمي المفتي بإربد

342197855_738517214685680_5555603986648543938_n

الافتاء تبين حكم التكبير الجماعي في العيد

fdcDnxulXo5xNtph0d17bdKuUIYYiyfoc8MifLSd

رئيس تجارة الأردن: حركة تسوق مقبولة متفاوتة من منطقة لأخرى

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن