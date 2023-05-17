تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، والحاصلين على وثيقة سفر أجنبية عن احدى الدول الاوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو استراليا، وللرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن.

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وبينت الوزارة في بيان لها ان الآلية كما يلي:



أولا: آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية:

- يتقدم المواطن السوري المقيم في احدى الدول الأوروبية بطلب للسماح له بالدخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (انقر هنا ) مرفق به الوثائق التالية :



1_صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .



2_صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر .



3_تعبئة النموذج على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.



- متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10ايام عمل).



- كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر أياب و ذهاب .



ثانيا: آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقه سفر اجنبية بما فيها الصادرة عن احدى الدول الأوروبية او الولايات المتحدة الامريكيه او كندا او استراليا:



يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر اجنبية بطلب تاشيرة دخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية (انقر هنا )مرفق الوثائق التالية :



1_ صورة عن وثيقة السفر الاجنبية ساريه المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر



2_ صورة عن جواز سفره السوري (ان وجد )



3_تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقه السفر .



- متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-1ايام عمل).



- كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر اياب و ذهاب.



ثالثا : الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا واستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لا يحتاجون الى موافقة مسبقة لدخول البلد الا في حالة واحدة ٫ اذا كان المعني كان لاجئا في الأردن وغادر اراضي المملكة الى دولة اخرى فانه يحتاج الى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الالكترونية لوزارة الداخلية ( انقر هنا ) مرفق به الوثائق التالية:



1_صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر .



2_ صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه باحدى هذه الدول ساريه المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر.



3_تعبئة النموذج على الموقع الكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.



- متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من ( 7 _ 10 أيام عمل)



- كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر أياب وذهاب.

