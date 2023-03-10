تعرف على أنواع الأفاعي السامة في الأردن

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن وقرب حلول فصل الربيع فإن الأفاعي والعقارب والحشرات تبدأ بالخروج من جحورها للبحث عن الغذاء واصطياد الفرائس.

اضافة اعلان

ومع بدء موسم الرحلات وخروج المواطنين للتنزه بالقرب من الأماكن التي تكون فيها مياه أو تتسم بالخضرة والأعشاب فقد يصادف أحدهم أفعى أو عقربا تحت الحجارة وهو ما يجب على المواطنين توخي الحذر منه.

لكن السؤال هنا، ما هي أبرز أنواع الأفاعي السامة وغير السامة؟ وما هي طرق التعامل معها؟

في الأردن، لدينا ما يزيد عن 30 نوعا من الأفاعي غير السامة، وأبرزها "الحنيش" ويتميز بلونه الأوسد وطوله الفارع حيث يعتبر من أطول الأنواع في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو من الأنواع التي تساهم بالقضاء على الأفاعي السامة.

وهناك أيضا الأفعى البقلاوية ويمكن تمييزها من خلال وجود حلقات دائرية منفصلة.

ومن بين الأنواع السامة في الأردن، ما تُعرف بأفعى فلسطين وهي من أشرس الأفاعي وأشدها سمية، ويمكن تمييزها من خلال البقع المتشابكة من ذيلها وصولا لرأسها وهي تشبه إلى حد كبير الأفعى البقلاوية ولا ينصح بالاقتراب منها.

كما يتواجد في الأردن أفاعٍ تعتبر الأخطر في العالم وهي أفعى الصل الأسود والخبيث الأسود وهما يتميزان بلونهما الأسود وقُصر طولهما مع رأس صغير وذيل مدبب وأنياب خارج الفم، إلى جانب وجود الأفعى البيضاء السورية والحراشف المنشارية وأفعى فيلد وأفعى القرناء العربية.

وعند رؤية أفعى في أي مكان، عليك تجنب الاقتراب منها أو محاولة لمسها والامساك بها، لأن هذا من شأنه إثارة غريزة الهجوم فيها مما يعرضك للعض والتسمم.