الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 01:36 م

تعرّف على الطرق الخارجية السالكة والمغلقة - أسماء

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الوكيل الاخباري - اعلن مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد الدكتور حسام القاضي، أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة، باستثناء طريق جرش - عمان ثغرة عصفور سالكة بحذر، وطريق معان - المريغة - رأس النقب سالكة بحذر شديد ايضا، وطريق نزول ناعور العدسية سالكة بحذر شديد.

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وقال، إن جميع العوائق والمركبات جرى إزالتها من الطرق الخارجية وطريق المطار، مؤكدا عدم وجود أي عوائق تذكر أو تعطل للمركبات حاليا.


وبين العقيد القاضي أنه تم نشر طواقم إضافية من الدوريات الخارجية على جميع الطرق الخارجية وبالتنسيق مع مديرية العمليات والسيطرة، إلى جانب تجهيز المحطات الأمنية المتكاملة كمراكز إيواء على الطرق الخارجية لاستقبال المواطنين في حال تقطعت بهم السبل.

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