تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

الوكيل الإخباري - بينت تعليمات أمر الدفاع 35 الخاص بمنع الدخول للمنشآت الخاصة والعامة إلا بتلقي جرعتين من لقاح كورونا، عدة عقوبات تطبق على الأفراد والمنشآت تصل للحرمان من العمل والغرامة المالية.



ودخل أمر الدفاع 35 اليوم السبت، حيز التنفيذ، مع أول أيام العام الجديد 2022.

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وجاء في العقوبات، منع الموظفين المخالفين من دخول المنشآت وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد الإجازة السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد الاجازات يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات.



وفيما يتعلق بعقوبات المنشآت، فإنه تغلق منشآت القطاع الخاص التي تخالف أحكام أمر الدفاع لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.



وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف الدفاع بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة و بالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.



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