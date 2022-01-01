السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

الأردن استورد من العراق 1.195 مليون برميل نفط في 4 أشهر

كشف موعد صرف مستحقات الدعم التكميلي "تكافل"

هام من إدارة الترخيص للمواطنين

تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

السير لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية والفرعية سالكة

ارتفاع اسعار الذهب محليا 70 قرشا

وفيات السبت 1-1-2022

إصابات كورونا النشطة تواصل انخفاضها في المملكة

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

السبت، 01-01-2022 10:52 ص

تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

441626-583437005


الوكيل الإخباري - بينت تعليمات أمر الدفاع 35 الخاص بمنع الدخول للمنشآت الخاصة والعامة إلا بتلقي جرعتين من لقاح كورونا، عدة عقوبات تطبق على الأفراد والمنشآت تصل للحرمان من العمل والغرامة المالية. 

ودخل أمر الدفاع 35 اليوم السبت، حيز التنفيذ، مع أول أيام العام الجديد 2022.

اضافة اعلان


وجاء في العقوبات، منع الموظفين المخالفين من دخول المنشآت وتحسم  الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد الإجازة السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد الاجازات يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات. 


وفيما يتعلق بعقوبات المنشآت، فإنه تغلق منشآت القطاع الخاص التي تخالف أحكام أمر الدفاع لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.


وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف  الدفاع بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة و بالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميشال-حايك-800x549

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

122021214300549471213

الأردن استورد من العراق 1.195 مليون برميل نفط في 4 أشهر

صندوق المعونة الوطنية

كشف موعد صرف مستحقات الدعم التكميلي "تكافل"

1220212991439185236460

ارتفاع على أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

ادارة ترخيص السواقين والمركبات

هام من إدارة الترخيص للمواطنين

M63A0052

الضمان تفتح باب الترشح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة

أخبار متعلقة
52020511462602860410

تجارة عمان: 14 جهة ستراقب تنفيذ أمر الدفاع 35

image (1)

البلبيسي: لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإعفاء من أمر الدفاع 35

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: لجنة طبية "سرية" لدراسة الحالات المرضية لمن لم يتلقى لقاح كورونا

main_image61a4859462b42

ارتفاع الإصابات والحذر من وصول "أوميكرون" .. الشارع الاردني يترقب قرارات حكومية

الجامعة الهاشمية

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

لقاح كورونا 3

البلبيسي: لقاح كورونا قد يصبح موسمياً