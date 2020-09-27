تعطيل دوام مركز صحي بعمان بعد اكتشاف اصابة كورونا

الوكيل الاخباري -

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تقرر تعطيل دوام المركز الصحي الشامل في خريبة السوق في عمّان ابتداء من صباح الاثنين، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أحد العاملين داخله، بحسب ما أكد مدير شؤون صحة العاصمة، نايف الزبن، الأحد.وقال بيان لمديرية شؤون الصحة في عمّان، إنه "بأمر من مدير شؤون صحة العاصمة نايف الزبن، وعلى إثر اكتشاف حالة كورونا من كادر مركز صحي خريبة السوق الشامل حيث تقرر تعطيل المركز اعتبارا من صباح يوم الاثنين، ولغاية مساء الجمعة الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر".وأشار البيان إلى "تعقيم المركز هذا اليوم وسوف يتم أخذ العينات اللازمة من الكادر العامل بالمركز على أن يتم تحويل الحالات المرضية إلى المراكز الصحية الأخرى المجاورة".