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الجمعة، 30-10-2020 09:46 م

تعليق الدوام بثلاث مدارس جديدة لإصابات فيها بكورونا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا مازن المومني تعليق الدوام للهيئة التدريسية والإدارية بمدرسة آمنة بنت وهب الأساسية الأولى والثانية إعتباراً من يوم غدٍ السبت والعودة للدوام الثلاثاء المقبل.
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وقال المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الجمعة، أن تعليق الدوام جاء لتسجيل إصابة في المدرسة لإحدى المعلمات. كما قرر المومني تعليق الدوام للهيئة التدريسية والإدارية بمدرستي ابن حزم الأساسية الأولى والثانية ورابعة العدوية الأساسية إعتباراً من بعد غد الأحد والعودة للدوام الثلاثاء المقبل، مبيناً أن تعليق الدوام في المدرستين جاء لإصابة معلم بمدرسة ابن حزم، وإصابة مديرة مدرسة رابعة بفيروس كورونا المستجد.

 




 

 


 

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