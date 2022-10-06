تربية الوسطية تحتفل بتخريج دورة أصدقاء الشرطة

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية غربي إربد اليوم الخميس، بتخريج طالبات مدرسة الخراج الثانوية الملتحقات بدورة أصدقاء الشرطة.



وأكد مدير التربية والتعليم يونس الخطايبة خلال رعايته حفل التخريج، أهمية الشراكة بين الشرطة المجتمعية والمدارس بهدف تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي لدى الطلبة وتوعيتهم بالجرائم المجتمعية والظواهر السلبية وسبل مكافحتها وأبرزها المخدرات والجرائم الإلكترونية.

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