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الثلاثاء، 13-10-2020 10:07 م

تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية في مدارس حكومية وخاصة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في (  33 ) مدرسة ليوم الثلاثاء ( إصابة الطالب كانت يوم الخميس وظهرت النتيجة صباح اليوم )  :   ( 28 ) مدرسة حكومية و ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.
حيث بلغ مجموع الإصابات ( 32  ) إصابة توزعت بين ( 29 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس وطالبا واحدا وموظفا واحدا في إحدى المديريات ومستخدما واحدا .

المدارس الحكومية : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 28 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 27 ) إصابة توزعت بين ( 26 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية ومستخدم واحد توزعت كالتالي :

1- مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور  / إصابة معلمة. 
2- مدرسة النخيل الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة العقبة / إصابة معلمة. 
3- مدرسة حرثا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء  بني كنانة / إصابة إدارية.
4- مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواءالقويسمة / إصابة إدارية.
5- مدرسة أم السماق الجنوبي الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء  ناعور /  إصابة إدارية. 
6- مدرسة أم كثير الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.
7- مدرسة باب عمان الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.
8- مدرسة شجرة الدر الأساسية / مديرية التربية والتعليم  للواء الجامعة / إصابة معلمة.
9- مدرسة بيت راس الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة. 
10- مدرسة  بيت راس الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة. 
11- مدرسة فاطمة بنت اليمان / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.
12- مدرسة  أم شريك الأنصارية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة معلمة.
13- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.
14- مدرسة  سفانة الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة إدارية. 
15- مدرسة القدس الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة معلمة.
16- مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة معلمة.
17- مدرسة عمورية الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم  للواء ماركا / إصابة معلمة.
18- مدرسة  عبدالمنعم رياض الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.
19- مدرسة  عبدالمنعم رياض الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا /  نفس الإصابة في المدرسة السابقة. 
20- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مكرر اعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.
21- مدرسة حي الحزام الأساسية / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إصابة معلمة.
22- مدرسة أم كلثوم الأساسية / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية /إصابة معلمة.
23- مدرسة الحسين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة مستخدم.
24- مدرسة أم حبيبة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة. 
25- مدرسة الخنساء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة. 
26- مدرسة أم شريك الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.
27- مدرسة  منذر المصري الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة معلم.
28- مدرسة  ميسلون الثانوية البنات / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة معلمة.

المدارس الخاصة : -
تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 5 ) إصابات  توزعت بين ( 4 ) معلمين ومعلمات وطالب واحد.  
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● عادت الهيئتان الإدارية والتعليمية إلى الدوام في (  18  ) مدرسة حكومية وخاصة  بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات . 
 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  978 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 551 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 177 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 374 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 334 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

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• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 404 ) مصابا و(  29 ) مستخدما و ( 44 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )


مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

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