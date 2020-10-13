تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية في مدارس حكومية وخاصة

الوكيل الاخباري - تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 33 ) مدرسة ليوم الثلاثاء ( إصابة الطالب كانت يوم الخميس وظهرت النتيجة صباح اليوم ) : ( 28 ) مدرسة حكومية و ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

حيث بلغ مجموع الإصابات ( 32 ) إصابة توزعت بين ( 29 ) معلمًا ومعلمة و إداري وإدارية في المدارس وطالبا واحدا وموظفا واحدا في إحدى المديريات ومستخدما واحدا .



المدارس الحكومية : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 28 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 27 ) إصابة توزعت بين ( 26 ) معلما ومعلمة وإداري وإدارية ومستخدم واحد توزعت كالتالي :



1- مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلمة.

2- مدرسة النخيل الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة العقبة / إصابة معلمة.

3- مدرسة حرثا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة / إصابة إدارية.

4- مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواءالقويسمة / إصابة إدارية.

5- مدرسة أم السماق الجنوبي الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة إدارية.

6- مدرسة أم كثير الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

7- مدرسة باب عمان الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

8- مدرسة شجرة الدر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

9- مدرسة بيت راس الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.

10- مدرسة بيت راس الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

11- مدرسة فاطمة بنت اليمان / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.

12- مدرسة أم شريك الأنصارية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة معلمة.

13- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.

14- مدرسة سفانة الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة إدارية.

15- مدرسة القدس الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

16- مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

17- مدرسة عمورية الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

18- مدرسة عبدالمنعم رياض الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.

19- مدرسة عبدالمنعم رياض الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

20- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مكرر اعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.

21- مدرسة حي الحزام الأساسية / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إصابة معلمة.

22- مدرسة أم كلثوم الأساسية / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية /إصابة معلمة.

23- مدرسة الحسين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة مستخدم.

24- مدرسة أم حبيبة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.

25- مدرسة الخنساء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.

26- مدرسة أم شريك الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

27- مدرسة منذر المصري الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

28- مدرسة ميسلون الثانوية البنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.



المدارس الخاصة : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 5 ) إصابات توزعت بين ( 4 ) معلمين ومعلمات وطالب واحد.

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● عادت الهيئتان الإدارية والتعليمية إلى الدوام في ( 18 ) مدرسة حكومية وخاصة بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات .

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 978 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 551 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 177 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 374 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 334 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

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• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 404 ) مصابا و( 29 ) مستخدما و ( 44 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )



مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



