الثلاثاء 15-12-2020
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الثلاثاء، 15-12-2020 02:31 م

حفاظا على صحة وسلامة الأردنيين

تعليق من الغذاء والدواء للوكيل بشأن المنسف بالكاسة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس أمجد الرشايدة ، أن قرار المؤسسة القاضي بمنع المنشآت بيع وجبة "المنسف" من خلال الكاسة ، يأتي التزاما بحماية صحة المواطنين .

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ولفت الرشايدة ، الثلاثاء، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وجبة "المنسف" ، لها اشتراطات صحية ، نتيجة لوجود مواد اللحم واللبن ، والأرز الأمر الذي يتطلّب الإلتزام التام بعملية الطبخ ، والتخزين ، وطريقة التقديم ، تحسّبا من حالات التسمم، الأمر الذي تفتقده الأكشاك والمقاهي  .

 

" لم تحصل حالات تسمم ، نتيجة لتناول المنسف بهذه الطريقة ، ونحن في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، نقوم باتباع الطرق الوقائية ، قبل حدوث شيء يتعلّق بصحة وسلامة المستهلكين " ، وفق الرشايدة .

 

وعن الإجــراء القانوني المتبع حيال المنشآت التي تخالف القــرار ، فقد اوضح ، أنه سيتم إغلاق المنشأة ،وتحويل القائم عليها إلى المحكمة ، وفق القانون المعمول به في المؤسسة ، للممارسته الخارجة عن القــانون.

 

ولفت ، أن هنــالك فرقا رقابية وتفتيشية ، تتابع المنشآت التي تضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين وصحة وسلامة الأردنيين ، منوها ، أنه تم ارسال كتاب لأمانة عمان الكبرى ، والجهات المعنية ، للعمل بالقرار .

 

وزاد " هنالك أماكن مرخصة يجب على المواطنين الشراء منها ، كونها تقوم بإعداد وجبة المنسف بطريقة صحيّــة، عدا على أنها أماكن مرخصة لبيعها من قبل المؤسسة ". 

 

 

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