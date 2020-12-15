تعليق من الغذاء والدواء للوكيل بشأن المنسف بالكاسة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس أمجد الرشايدة ، أن قرار المؤسسة القاضي بمنع المنشآت بيع وجبة "المنسف" من خلال الكاسة ، يأتي التزاما بحماية صحة المواطنين .

اضافة اعلان



ولفت الرشايدة ، الثلاثاء، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وجبة "المنسف" ، لها اشتراطات صحية ، نتيجة لوجود مواد اللحم واللبن ، والأرز الأمر الذي يتطلّب الإلتزام التام بعملية الطبخ ، والتخزين ، وطريقة التقديم ، تحسّبا من حالات التسمم، الأمر الذي تفتقده الأكشاك والمقاهي .

" لم تحصل حالات تسمم ، نتيجة لتناول المنسف بهذه الطريقة ، ونحن في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، نقوم باتباع الطرق الوقائية ، قبل حدوث شيء يتعلّق بصحة وسلامة المستهلكين " ، وفق الرشايدة .

وعن الإجــراء القانوني المتبع حيال المنشآت التي تخالف القــرار ، فقد اوضح ، أنه سيتم إغلاق المنشأة ،وتحويل القائم عليها إلى المحكمة ، وفق القانون المعمول به في المؤسسة ، للممارسته الخارجة عن القــانون.

ولفت ، أن هنــالك فرقا رقابية وتفتيشية ، تتابع المنشآت التي تضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين وصحة وسلامة الأردنيين ، منوها ، أنه تم ارسال كتاب لأمانة عمان الكبرى ، والجهات المعنية ، للعمل بالقرار .

وزاد " هنالك أماكن مرخصة يجب على المواطنين الشراء منها ، كونها تقوم بإعداد وجبة المنسف بطريقة صحيّــة، عدا على أنها أماكن مرخصة لبيعها من قبل المؤسسة ".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





