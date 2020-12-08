وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -
قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك عددا كبيرا من المواطنين استفاد من برنامج دعم الطاقة الشمسية . اضافة اعلان
وقال الدكتور حمزة انه على صعيد قطاع المنازل استفاد 28 الف منزل لغاية الان من البرنامج وقام بتركيب سخان شمسي مدعوم من الصندوق منهم 5 الاف منزل بدعم كامل للمشروع بنسبة مئة بالمائة .
كما اضاف الدكتور حمزة ان 2500 منزل قام بتركيب انظمة خلايا شمسية مدعومة من صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية .