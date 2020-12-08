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الثلاثاء، 08-12-2020 11:27 م

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك عددا كبيرا من المواطنين استفاد من برنامج دعم الطاقة الشمسية . 
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وقال الدكتور حمزة انه على صعيد قطاع المنازل استفاد 28 الف منزل لغاية الان من البرنامج وقام بتركيب سخان شمسي مدعوم من الصندوق منهم 5 الاف منزل بدعم كامل للمشروع بنسبة مئة بالمائة .

كما اضاف الدكتور حمزة ان 2500 منزل قام بتركيب انظمة خلايا شمسية مدعومة من صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية . 

 




 

 


 

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