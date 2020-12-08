وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -

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قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك عددا كبيرا من المواطنين استفاد من برنامج دعم الطاقة الشمسية .وقال الدكتور حمزة انه على صعيد قطاع المنازل استفاد 28 الف منزل لغاية الان من البرنامج وقام بتركيب سخان شمسي مدعوم من الصندوق منهم 5 الاف منزل بدعم كامل للمشروع بنسبة مئة بالمائة .كما اضاف الدكتور حمزة ان 2500 منزل قام بتركيب انظمة خلايا شمسية مدعومة من صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية .