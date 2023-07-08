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السبت، 08-07-2023 09:41 ص

تعميم صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم وزير الداخلية، مازن الفراية، باستثناء مادة Hydrochloric Acid من قائمة المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الامن العام والتي تحتاج الى موافقة امنية على استيرادها لأي جهة.

وقال الفراية : "مدير الأمن العام أعلمني أنه اجتمعت اللجنة الدائمة لإدارة المواد الكيميائية لديهم بخصوص آلية التعامل مع المواد الخطرة في مستودعات الشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الأمن العام ودراسة إمكانية استثناء مادة (حمض الهيدروكلوريك) من قائمة المواد المشروطة لرقابة الأمن العام".

وأضاف :  "خرجت اللجنة بما يلي: استثناء مادة Hydrochloric Acid من قائمة المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الامن العام والتي تحتاج الى موافقة امنية على استيرادها لأي جهة".

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