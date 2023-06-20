الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

الكرك: مثقفون يدعون إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي

تعميم من وزير الصحة حول انتشار مرض الحصبة في الأردن - وثيقة

شاهد : فيديو يوثق وفاة مغني أميركي شهير أمام الجمهور

الثلاثاء، 20-06-2023 07:38 م

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

420231202451855474542


الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن الأردن البلد الثاني للاجئين المقيمين فيه، داعيا إياهم عدم نسيان موطنهم الأول.

وأضاف الفراية، خلال كلمة له في حفل تقيمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.

كما قدم الفراية شكره للشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022131805919742068

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

wwwrrr

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

w

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

ww

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

6202319173531291938084

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

6202319184651163291361

الكرك: مثقفون يدعون إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب

أخبار متعلقة
main_image64849af64b4f1

مازن الفراية بزيه العسكري !

w

الفراية: مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل ضمن أعلى معايير الاحترافية في العمل الإنساني

wwww

وزير الداخلية يلتقي الرئيس العراقي