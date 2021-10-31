تعميم من وزارة الادارة المحلية بشأن الكلاب الضالة

الوكيل الاخباري-

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أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور احمد السراحنة، أن اللجنة تعمل على متابعة ملف ظاهرة الكلاب الضالة والتي أصبحت مقلقة مجتمعياً في ظل غياب الاجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة.وقال السراحنة اليوم الأحد، إن اللجنة ستتابع بشكل حثيث مع الجهات المعنية "امانة عمان، والبلديات، وزارة الادارة المحلية" هذا الملف بهدف القضاء على هذه الظاهرة ضمن الأطر القانونية.من جانبه اكد امين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية ستبدأ بتطبيق نظام ABC الذي يقوم على تعقيم وتطعيم وتطهير الكلاب ووضع "تاق" على كل كلب لتمييزه عن غير المعقم.وحول آلية البدء بتلك الاجراءات أكد المهندس مهيدات أن وزارة الادارة المحلية عممت على جميع البلديات بضرورة انشاء مراكز تعقيم وتطهير بالتعاون مع وزارة الزراعة حيث تم البدء بتطبيق ذلك في 3 بلديات هي الخالدية والضليل والحلابات من خلال تجميع الكلاب وتعقيمها وتمييزها "بالتاق" الخاص وإعادتها.