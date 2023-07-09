تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - عمم وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، باستحداث قسم للإعلام في جميع المديريات بحيث يتبع لمدير التربية والتعليم إداريا، ولوحدة الإعلام في مكتب الوزير فنيا.

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وعمم محافظة على المديريات بتكليف مسؤول الإعلام القديم رئيسا لقسم الإعلام، وتحديد عمل موظف الإعلام حديث التعيين محررا إعلاميا في قسم الإعلام.



ووفق التعميم، تترك إدارة حسابات مديرية التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس قسم الإعلام المكلف، مع توفير الاحتياجات الأساسية الآتية لقسم الإعلام: خط إنترنت سريع، وأجهزة حاسوب وتوابعها، ومعدات تصوير.

