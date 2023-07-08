وزير التربية والتعليم يطمئن على سير امتحانات طلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم السبت على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام في يومه الثالث خلال جولة قام بها لعدد من قاعات الامتحان في مدرستي الأردن الثانوية للبنين وضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا.





وأبدى الدكتور محافظة ارتياحه لإجراءات عقد الامتحانات، مؤكدا أنها تسير بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.





وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الزملاء المعلمون القائمون على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ومشرفين وإداريين ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .





وأعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان وخاصة رجال الأمن العام، ووسائل الإعلام، والتي كان لها الدور الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.

اضافة اعلان



من جانبه، تابع أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات في إدارة الامتحانات، مبينا أن عملية تصحيح أوراق الامتحان تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.



من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات عددا من قاعات الامتحان في مدرستي البنيات الثانوية للبنات وأم السماق الجنوبي التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور.





وكان قد تقدم 85325 مشتركاً ومشتركة للامتحان في جلسته الأولى، في مباحث: علوم الأرض والبيئة، والعلوم الإسلامية، والنظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات، والرسم الصناعي، والإنتاج الحيواني، والدوائر الأمامية والتدبير الفندقي، والإدارة والسلامة المهنية، فيما تقدم للجلسة الثانية 4378 مشتركا ومشتركة في مبحثي الثقافة المالية، والجغرافيا (كليات).

