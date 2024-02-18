الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

العثور على مسؤول يمني مقتولا في شقته بالقاهرة

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه

الأحد، 18-02-2024 01:40 م

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

3yi9sCNNnf26swaSUP3XyX967Q9cFbLZ6SoUig11


الوكيل الإخباري - تمكّنت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد، من إنقاذ حياة طفل رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة، في بلدة المنصورة بلواء بني كنانة.اضافة اعلان


وقال المسعف الرقيب أنس مجلي، عبر إذاعة الأمن العام، إنه وأثناء تواجده في مركز دفاع مدني المنصورة حضر والد ووالدة الطفل وهما يحملان طفلهما وكانا في حالة هلع شديد إثر تعرضه للاختناق، حيث تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المُتبع في تقديم الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات، وتم إجراء تنفس اصطناعي، وعملية إنعاش قلبي CPR ناجحة للطفل تكللت بإعادة النبض والتنفس للطفل، وإخراج الحليب من مجرى التنفس والتأكد من علاماته الحيوية واسعافه نحو المستشفى.

ولفت الرقيب مجلي أن سرعة نقل الطفل باتجاه مركز الدفاع المدني ساهم في سرعة تقديم الإسعافات الأولية له، والحفاظ على حياته.

من جانبه قال نائب مدير دفاع مدني شرق إربد المقدم فيصل الكفاوين إن انسداد مجرى التنفس للأطفال الرضع يشكّل خطورة على حياتهم، ويعرضهم لخطر الاختناق، لافتاً إلى أهمية وضع الطفل أثناء الرضاعة بوضعيه ملائمة للحفاظ على أمان الطفل من الاختناق أو تعرضه لمضاعفات أخرى قد تؤدي إلى فقدان حياته.

وأكد المقدم الكفاوين أن خدمة الإسعافات الأولية قطعت شوطاً متقدماً بالتوجيهات الملكية للإرتقاء بهذه الخدمة وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الانتقال من خدمة الإسعاف العادي إلى خدمة "الإسعاف الباراميدك" ثم الانتقال إلى مرحلة نقل البيانات.

وبيّن أن مرحلة نقل البيانات تتمثل بربط الموجه الطبي مع طبيب الطوارئ في المستشفى، حيث يتم ادخال بيانات المصاب كالعلامات الحيوية والحالة الصحية له وإرسالها للمستشفى، ويقوم الموجه الطبي بإعطاء الإرشادات للمسعف لإعطاء المصاب العلاج المناسب الذي تم توفيره مؤخراً داخل سيارات الإسعاف لإبقائه على قيد الحياة لحين وصوله للمستشفى وإتاحة الفرصة امام المستشفى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111-69

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

503583_1_1686560270

133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

520238211641238932098

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين الخميس وترجيح تأجيل الأقساط على عيد الفطر

425298228_806288798203993_9168939064329774923_n

الشواربة يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني

424590105_698011172506120_7240973828234615269_n

التعامل مع 1192 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصفدي 2

الصفدي: لا يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين

أخبار متعلقة
430543_8_1646635475

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

2023_04_13_10_50_28

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

6EF4A841-ED6E-40B3-B721-65AB963297B5

تعميم هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

12024981341430890186

4 إصابات بتدهور مركبة على أوتوستراد المفرق - الزرقاء

418873402_677787261195178_5858837404451823548_n

الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

20012024_025554

أيام طبية مجانية في إربد