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الأربعاء، 14-02-2024 08:27 ص

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه التعامل مع عدد من الحوادث، على طرق خارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها 8 إصابات.

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وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على طريق الاغوار الجنوبية باتجاه عمّان، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الشونة الجنوبية. 


وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، على الطريق الصحراوي، ونتج عنه إصابة واحدة بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي.


وأوضح بني نصر، أنه في تمام الساعة 6:30 صباح اليوم، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، كما تم التعامل مع حادث تدهور على شارع الأردن، ونتج عنه إصابة السائق.

 




 

 


 

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